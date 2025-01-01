От имени полка 1234: боец СВО с передовой поздравил с Новым годом – видео

Боец с позывным Урожай от имени полка 1234 поздравил всех татарстанцев с Новым годом. Военный служит мотострелком на Сватавском направлении с сентября 2022 года. Видеообращение военнослужащий записал прямо с передовой.

«От имени бойцов полка 1234 и от себя лично поздравить вас всех с Новым годом, пожелать вам счастья, мира, добра. Мы днем и ночью стоим на страже вашего покоя и делаем все для скорейшей победы. Победа будет обязательно! – говорит боец. – С новым годом, с праздником вас!».

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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