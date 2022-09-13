От фиаско «Финала шести» до триумфа Спартакиады: каким предстанет «Зенит» в новом сезоне?

Неделя большого волейбола стартует сегодня в Казани. С 13 по 19 сентября столица Татарстана примет матчи двух туров предварительного этапа Кубка России, а казанские болельщики смогут впервые в сезоне увидеть команду. Каким «Зенит-Казань» предстанет в новом сезоне – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

После оглушительного триумфа на Спартакиаде подопечные Алексея Вербова официально входят в новый сезон Фото: zenit-kazan.com

Большой волейбол снова в Казани

После разочаровывающего финиша прошлого сезона и оглушительного триумфа на Спартакиаде сильнейших казанский «Зенит» официально входит в новый сезон. Да, фактически он начался для подопечных Алексея Вербова еще в августе, но выступала та команда под флагом и в форме Республики Татарстан. Так что увидеть знакомых волейболистов в родных сине-бело-голубых цветах казанская публика сможет лишь сегодня.

К слову, по новому турниру, придуманным, как альтернатива международным соревнованиям, от которых отстранены российские спортсмены, казанские волейболисты прошлись катком. В восьми матчах Вербов и его команда одержали восемь побед, а в финале со счетом 3:0 разгромили одноклубников из Санкт-Петербурга.

«Хорошо и длительно отдохнули. После Спартакиады у нас было пять дней на восстановление ментальное и физическое. Так что сейчас у нас фактически начался второй этап сборов», – заявил клубной пресс-службе диагональный «Зенита» Денис Земченок.

Денис Земченок: «После Спартакиады у нас было пять дней на восстановление ментальное и физическое. Так что сейчас у нас фактически начался второй этап сборов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В течение трех недель после Спартакиады казанцы спокойно и планомерно готовились к старту сезона. Стоит отметить, что все это время команда находилась в Казани, но не всегда в своем оптимальном составе. Так, в данный момент в расположении сборной России по волейболу находятся сразу три игрока «Зенита»: либеро Илья Федоров, диагональный Максим Михайлов и блокирующий Артем Вольвич.

Сборы национальной команды под руководством Константина Брянского продлятся до 21 сентября. А это значит, что Федоров, Михайлов и Вольвич пропустят все два тура предварительного этапа Кубка. С одной стороны это может внести некие сложности и в построении тренировочного процесса, и в самих играх. С другой - согласно новому регламенту Суперкубка России, это позволило «Зениту» получить автоматическую путевку в полуфинал турнира.

«Несмотря на то, что у нас было делегировано много сборников, это дает нам автоматический проход в полуфинал Суперкубка. Но это преимущество снимает лишь психологическую нагрузку, ведь никто не отнимал игрового азарта, когда хочется играть и побеждать. С нетерпением ждем начала игр, играть нравится больше, чем тренироваться», – подчеркнул Земченок.

Одним из новичков казанского клуба в межсезонье стал бельгийский доигровщик польской «Ресовии» Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

Деру вместо Бедножа и травма Кристенсена в сборной США

Пока же в отсутствие игроков сборной России с командой тренируются молодые волейболисты казанской «Академии», фарм-клуба «Зенита». Но кто-то, как Михаил Лабинский теперь не просто тренируется, а уже и является полноценным игроком основной команды. Этим летом 19-летний доигровщик подписал свой первый профессиональный контракт, хотя уже и имеет за своими плечами 25 матчей за «Зенит-Казань», в том числе 12 - в Суперлиге. Стоит отметить, что Лабинский является одним из самых талантливых волейболистов страны в своем возрасте: в прошлом году на молодежном чемпионате мира U-19 Михаил был капитаном сборной России, занявшей 4-е место.

«Постепенно к первой команде будем подтягивать молодежь нашу. Михаил Лабинский уже в основе. У нас отличные ребята в «Академии». Есть определенные мысли на этот счет», – говорил Вербов в интервью «Татар-информу».

Еще одним новичком казанского клуба в межсезонье стал бельгийский доигровщик польской «Ресовии» Сэм Деру. И если «трансфер» Лабинского выглядит, как заплатка после ухода Юрия Бережко, то бельгиец должен заменить в Казани ушедшего по политическим причинам поляка Бартоша Бедножа. При этом по ходу карьеры Деру уже выступал в России, отыграв два сезона в составе московского «Динамо». В составе бело-голубых 30-летний бельгиец становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок России и Кубок ЕКВ.

Что касается второй легионерской вакансии, то ее по-прежнему занимает американский связующий Майка Кристенсен. Совсем недавно Майка в составе сборной США завершил свое выступление на чемпионате мира и вскоре должен присоединиться к команде в Казани. К слову, турнир для Кристенсена сложился не очень удачно. Звездно-полосатые завершили выступление на ранней стадии, уступив в четвертьфинале сборной Польши, а сам Майка по ходу турнира получил повреждение четырехглавой мышцы бедра. О сроках восстановления пока ничего не известно.

В свою очередь, конкурент Кристенсена по позиции связующего в «Зените» Роман Порошин покинул Казань и переехал в Белгород. Минувший сезон 26-летний волейболист провел с минимумом игровой практики, просидев почти все игры за спиной звездного партнера. Так что решение перейти в родное для себя «Белогорье» определенно должно пойти игроку на пользу.

По окончании минувшего сезона Алексей Вербов оказался недоволен старым форматом плей-офф Суперлиги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нельзя оценивать команду по одному неудачному матчу»

К обновлениям в составах команд добавятся также обновления в регламентах турниров. В частности, дело коснется нового чемпионата Суперлиги. Во-первых, участие в новом сезоне примут не 14 команд, а 16 (добавятся «Нова» из Новокуйбышевска и минский «Строитель»). Так что будет сыграно уже 30 туров в два круга. А во-вторых, изменится и формат плей-офф. Команды, занявшие места с 1-е по 4-е, автоматически выйдут в плей-офф, а клубы, с 5-е по 12-ю строчку сыграют квалификационный раунд с играми до двух побед с «золотым сетом». Команды, занявшие на предварительном этапе 9-16 места, сыграют серии плей-аута. Далее четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфиналы и финалы до трех.

Такому развитию сценариев, наверняка, рады в Казани. По окончании минувшего сезона наставник «Зенита» Алексей Вербов в интервью «Татар-информу» оказался недоволен старым форматом плей-офф Суперлиги, заявив, что нельзя оценивать результат команды, идущей к заветной цели 30 матчей, по одной игре. Напомним, в минувшем сезоне «Зенит-Казань» проиграл лишь два матча в Суперлиге, а один из них пришелся как раз на полуфинальную игру с новосибирским «Локомотивом».

«Я очень доволен работой, которую мы провели. Нельзя оценивать команду и рвать волосы на голове по одному неудачному матчу. Я всегда говорил и буду говорить, что для меня результат вторичен. Я смотрю на совсем другие вещи, когда оцениваю уровень команды и работу тренерского штаба. У нас 50 суперматчей было и статистика по сезону, которой я не видел раньше ни в одной из команд.

Моя философия такова, что мы должны играть каждый матч, как финал, и тогда не будет никакой разницы в самый важный момент. К сожалению, не получилось этого добиться 9 мая в матче с «Локомотивом», на это есть причины, и, надеюсь, мы уже не повторим этих ошибок. Ту работу, которую мы проповедуем, ту атмосферу, которую создаем, мы сохраним на 90%, ну а 10% нам нужно на исправление ошибок», – говорил Вербов.

Игры в казанском Центре волейбола состоятся с 13 по 19 сентября, а вход на все матчи будет свободный Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вход на все матчи Кубка в Казани будет свободный

Но сезон Суперлиги стартует лишь 2 октября. В первом туре подопечные «Зенит» сыграют на домашней площадке с оренбургским «Нефтяником». А здесь и сейчас подопечные Вербова сразятся дома в предварительном этапе Кубка.

Однако, изначально этап Зоны 3 («Зенит-Казань», «Белогорье», «Газпром-Югра», «Нефтяник») был разделен на два тура, где первый должен был состояться в Белгороде, а второй в Казани. Но из-за нестабильной ситуации на юге страны матчи было решено перенести в столицу Татарстана. Таким образом, все четыре команды третьей группы проведут свои встречи в Казани в сверхнапряженном графике: 6 матчей за 7 дней.

Напомним, игры в казанском Центре волейбола состоятся с 13 по 19 сентября (16-е сентября - выходной), а вход на все матчи будет свободный. Хозяева турнира в лице казанского «Зенита» свои игры проведут в 19.00.

РАСПИСАНИЕ



«Зенит-Казань» – «Нефтяник», 13.09 / 19.00

«Зенит-Казань» – «Белогорье», 14.09 / 19.00

«Зенит-Казань» – «Газпром-Югра», 15.09 / 19.00

«Зенит-Казань» – «Нефтяник», 17.09 / 19.00

«Зенит-Казань» – «Белогорье», 18.09 / 19.00

«Зенит-Казань» – «Газпром-Югра», 19.09 / 19.00

Фото на анонсе: zenit-kazan.com