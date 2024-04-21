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Экономика 21 апреля 2024 11:16

От Египта до Индонезии: Russia Halal Expo развернется на площади 30 тыс. «квадратов»

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На полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» развернется крупнейшая в стране выставка Russia Halal Expo — в этом году ее площадь составит 30 тыс. кв. метров.

«Экспозиция проходит с 2017 года, став за это время одной из самых крупных международных выставочных площадок в стране <...> Это уникальная возможность найти новых деловых партнеров и выйти на новые рынки», — отметили организаторы.

На выставке, которая откроется 15 мая в «Казань Экспо», страны и регионы РФ презентуют свои стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и исламской экономики. Участие в Russia Halal Expo уже подтвердили Азербайджан, Египет, Иран, Малайзия, Туркменистан, Индонезия, Турция и Кыргызстан.

Кроме того, здесь будут представлены международные компании, госкорпорации, крупнейшие банки и финансовые институты.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия в событии нужно регистрироваться на официальном сайте.

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#KazanForum #RUSSIA HALAL EXPO
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