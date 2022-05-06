Площадь выставки Russia Halal Expo в Казани в этом году вырастет вдвое

Выставка Russia Halal Expo в этом году пройдет с 19 по 21 мая в рамках восьмого международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» в выставочном ценртре «Казань экспо», говорится в материалах форума.

Площадь выставки в этом году увеличится вдвое – с 5 до 10 тыс. кв. метров. Экспозиция Татарстана будет отражать инвестиционный, туристический и промышленный потенциал республики. Будет создана отдельная территория к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет отмечаться в эти дни. Также здесь будут зоны, посвященные форуму «Казань-Молодежная столица ОИС – 2022» и «Татарстан – республика спорта».

«Отличительной особенностью выставки этого года является свободный доступ к программе деловых сессий Саммита, посвященных целям устойчивого развития ООН и экологии, глобальным тенденциям Халяль индустрии, будущему «благопристойной моды», туризму и медицине, основам партнерских финансов, а также Машиностроительному кластерному форуму», – отмечается в материалах.

В рамках выставки в Казани впервые пройдет Всемирный День Халяль (World Halal Day). Это одно из мероприятий Совета Всемирного халяль саммита, которое проводится ежегодно с 2014 года в разных странах мира. Это крупнейший форум в сфере исламского бизнеса и международная выставка, объединяющая десятки компаний – поставщиков товаров и услуг, соответствующих стандарту халяль.