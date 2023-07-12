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От досуга до лечения: для пенсионеров Татарстана разработали проект «Алтын еллар»
В Татарстане разработали республиканский проект «Алтын еллар – Золотые годы» для жителей старшего поколения. Его основные цели – повышение активности и увеличение продолжительности жизни пенсионеров. Проект документа, разработанного Минтрудом РТ, проходит антикоррупционную экспертизу.
В республике планируется создать на постоянной основе системы организации активного досуга граждан старшего поколения и расширить формы социальных коммуникаций. Целевая группа – женщины 55 лет и мужчины 60 лет, либо получатели досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет.
Среди задач – создание условий для обеспечения достойного образа жизни пожилых граждан независимо от их пола, возраста, состояния здоровья и способности обслуживать себя. К этой работе привлекут органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации.
Также среди задач нового проекта – расширение возможности для получения образования, оздоровления и досуга пенсионеров, вовлечение их в социальную жизнь республики.
Проект предполагает формирование стандарта активного образа жизни и создание равномерно распределенной сети учреждений, работающих с пожилыми. Причем пенсионеры должны будут сами подать заявку на включение в группу для посещения занятий.
Проконтролирует работу по реализации проекта Минтруд РТ. Антикоррупционную экспертизу документ будет проходить до 18 июля.
Напомним, в начале июля власти Татарстана утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни, который включает в себя 12 пунктов. В их числе – улучшение ситуации в районах, в которых отмечался рост смертности в последние пять лет, снижение смертности от внешних причин, в том числе ДТП и отравлений алкоголем и другие.
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