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В Татарстане утвержден комплекс мер для роста продолжительности жизни
В Татарстане утвержден комплекс мер в сфере здравоохранения, направленных на рост ожидаемой продолжительности жизни. Документ охватывает период с 2023 по 2025 годы, отмечается в распоряжении Правительства РТ.
В комплекс вошли 12 целевых мер:
— улучшение ситуации в районах, в которых отмечался рост смертности в последние пять лет;
— снижение смертности от внешних причин, в том числе ДТП и отравлений алкоголем;
— снижение младенческой, детской и материнской смертности;
— проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения;
— кадровое обеспечение системы здравоохранения;
— повышение квалификации медработников;
— обеспечение льготными лекарствами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и финансирование таких закупок;
— повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
— развитие системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» и внедрение ее в муниципалитетах;
— разработка единого контакт-центра отрасли здравоохранения;
— разработка и дальнейшее развитие проекта радиологического дата-центра РТ;
— реализация вертикально интегрированных медицинских информационных систем.
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