В Татарстане утвержден комплекс мер для роста продолжительности жизни

В Татарстане утвержден комплекс мер в сфере здравоохранения, направленных на рост ожидаемой продолжительности жизни. Документ охватывает период с 2023 по 2025 годы, отмечается в распоряжении Правительства РТ.

В комплекс вошли 12 целевых мер:

— улучшение ситуации в районах, в которых отмечался рост смертности в последние пять лет;

— снижение смертности от внешних причин, в том числе ДТП и отравлений алкоголем;

— снижение младенческой, детской и материнской смертности;

— проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения;

— кадровое обеспечение системы здравоохранения;

— повышение квалификации медработников;

— обеспечение льготными лекарствами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и финансирование таких закупок;

— повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;

— развитие системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» и внедрение ее в муниципалитетах;

— разработка единого контакт-центра отрасли здравоохранения;

— разработка и дальнейшее развитие проекта радиологического дата-центра РТ;

— реализация вертикально интегрированных медицинских информационных систем.