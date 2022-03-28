От Covid-19 в Татарстане умерли еще один мужчина и три женщины

Еще четверо жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — один мужчина и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 28 марта 2022 года достигло 1852, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1852, из них подтверждено за сутки — четверо <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались женщины 1928, 1950 и 1952 годов рождения, мужчина 1939 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 279 новых случая Covid-19.