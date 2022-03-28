В Татарстане выявлено 279 новых случаев коронавируса

В Татарстане зафиксировано 279 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. До этого три дня подряд в республике регистрировалось по 283 заболевших, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 50. Детей до 18 лет — 51 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 32 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 89 человек. В Альметьевском районе отмечено 62 случая заболевания. В Набережных Челнах инфицированы 24 человека, в Нижнекамском районе — 11.

Таким образом, по данным на 28 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 136 428 случаев заболевания. Выздоровели 125 922 жителя Татарстана, причем 130 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 497 036 татарстанцев, прирост числа вакцинаций составил 2295. Обеими дозами привит 1 926 021 человек. Прошли ревакцинацию 278 727 жителей республики.