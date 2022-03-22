От Covid-19 в Татарстане умерли еще четверо мужчин и одна женщина

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — четверо мужчин и одна женщина. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 22 марта 2022 года достигло 1824, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1824, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1940, 1944, 1949 и 1958 годов рождения, женщина 1939 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 306 новых случаев Covid-19.