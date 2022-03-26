От Covid-19 в Татарстане умерли еще четверо мужчин и две женщины

Еще шестеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — четверо мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 26 марта 2022 года достигло 1843, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1843, из них подтверждено за сутки — шестеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1931, 1939, 1952 и 1956 годов рождения, женщины 1935 и 1958 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 283 новых случая Covid-19.