От Covid-19 в Татарстане скончались еще двое мужчин и три женщины

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — двое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 8 марта 2022 года достигло 1762, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1762, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1936 и 1941 годов рождения, женщины 1936, 1937 и 1948 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 804 новых случая Covid-19.