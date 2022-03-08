В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 804 новых случая по сравнению с 925 днем ранее, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 155 человек. Семьдесят восемь человек госпитализировано», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 42 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 250 человек. В Набережных Челнах отмечено 66 случаев болезни, в Нижнекамском районе — 63, а в Альметьевском — 51.

Таким образом, по данным на 8 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 127 268 случаев заболевания. Выздоровели 100 615 жителей Татарстана, причем 755 человек излечились за минувшие сутки.