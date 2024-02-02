На М12 в Татарстане увеличат количество дежурных экипажей ГИБДД

На отрезке трассы, длинной в 142 километра, будет увеличена плотность нарядов ГИБДД. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

«М12 действительно очень безопасная трасса. Были созданы все условия для участников дорожного движения. ДТП происходят в основном из-за водителей несоблюдающих скоростной режим. В связи с чем, мы планируем увеличить плотность нарядов на участке, проходящем через Татарстан», – рассказал Рустем Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал про умные знаки, установленные на трассе М12.