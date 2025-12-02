Фитнес-тренер Литовченко назвал лучшие упражнения для осанки спины

Фото: © «Татар-информ»

Чтобы сохранить ровную осанку, нужно, в первую очередь, перед выполнением любых упражнений сделать разминку. Причем в комплекс разминочных упражнений необходимо включить наклоны вперед и в сторону, а также потянуться, сообщил «Татар-информу» фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Чаще всего люди наносят вред спине во время тренировки, когда занимаются с большими весами. Чтобы не повредить спину, нужно начинать с маленьких весов, причем увеличивать вес надо постепенно. Тренироваться с большими весами можно только в том случае, если человек вышел на уровень профессионала», – сказал собеседник агентства.

В случае, когда человек все-таки повредил спину, Литовченко рекомендовал выполнять упражнение «лодочка».

«Для выполнения данного упражнения человеку надо лечь на живот, вытянув вперед руки, а ноги – назад. Далее ему необходимо одновременно поднимать вверх обе ноги. Достаточно сделать 3 подхода по 10-15 повторений. Причем для укрепления мышц спины в конце третьего подхода на последнем повторении человек должен задержать ноги в поднятом состоянии и продержаться в таком положении как можно дольше», – добавил тренер.

Если искривление позвоночника перешло в более серьезную стадию, но без необходимости операционного вмешательства, то исправить ситуацию поможет палка от швабры.

«Берем палку от швабры или любую другую палку, просовываем ее сзади спины между локтей и прижимаем к спине на одну минуту. Если выполнять данное упражнение через день, то ваша спина будет ровной», – резюмировал Литовченко.