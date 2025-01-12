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Общество 12 января 2025 19:46

«Автодор» предупредил водителей о резком ухудшении погоды в Татарстане

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«Автодор» предупредил водителей о резком ухудшении погоды в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вечером 12 января, а также в первой половине дня понедельника в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии резко ухудшится погода. В связи с этим водителям стоит быть внимательнее или отложить поездки до улучшения обстановки, сообщает «Автодор».

Предупреждение связано с ожидающимися в регионах похолоданием, ледяным дождем, снегом и ухудшением видимости — обзор может сузиться до 500 метров и менее.

«В условиях ограниченной видимости рекомендуется выбирать умеренную скорость и не забывать пользоваться приборами освещения», — говорится в сообщении.

#автодор #прогноз погоды #ухудшение видимости
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