«Автодор» предупредил водителей о резком ухудшении погоды в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вечером 12 января, а также в первой половине дня понедельника в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии резко ухудшится погода. В связи с этим водителям стоит быть внимательнее или отложить поездки до улучшения обстановки, сообщает «Автодор».

Предупреждение связано с ожидающимися в регионах похолоданием, ледяным дождем, снегом и ухудшением видимости — обзор может сузиться до 500 метров и менее.

«В условиях ограниченной видимости рекомендуется выбирать умеренную скорость и не забывать пользоваться приборами освещения», — говорится в сообщении.