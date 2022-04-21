Осужденный за аферы экс-ректор КХТИ Дьяконов просит суд выпустить его на свободу

Осужденный за аферы экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов просит суд выпустить его на свободу. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил адвокат бывшего ректора.

На данный момент Дьяконов находится в СИЗО-1, ему осталось отбыть половину срока. В своем ходатайстве адвокат указал, что за время нахождения в изоляторе Дьяконов успел возместить часть ущерба и был переведен на «облегченные условия пребывания». В связи с этим он просит суд заменить оставшийся срок лишения свободы на принудительные работы.

Вопрос о смягчении наказания изначально решался в Вахитовском райсуде, однако ходатайство не удовлетворили. В ближайшее время адвокат планирует обжаловать решение суда в Верховном суде РТ.

Свой приговор экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов выслушал в августе 2020 года. Тогда его приговорили к семи годам лишения свободы, в зале суда его взяли под стражу.

Вместе с ним фигурантами уголовного дела проходили еще пять сотрудников вуза. Сотрудниками была налажена схема хищения денег – с подставными фирмами они заключали договоры на поставку оборудования и на проведение семинаров и конференций. Чтобы избежать открытия тендеров, суммы договоров не превышали 499 тысяч рублей.

Таким образом, сотрудники вуза во главе с Германом Дьяконовым смогли похитить порядка 40 млн рублей. К слову эти деньги были выделены вузу от ПАО «Газпром».