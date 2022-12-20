Осужденный за аферы экс-ректор КХТИ Дьяконов добился досрочного освобождения

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова о досрочном освобождении. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

Решение было принято на прошлой неделе. Прокуратура намерена его обжаловать.

Напомним, что экс-ректор КХТИ стал главным фигурантом по делу об аферах с госконтрактами «Газпрома». Сумму ущерба оценили на 40 миллионов рублей. Дьяконов и его коллеги были осуждены тем же судом летом 2020 года, он получил семь лет и на сегодняшний день уже отбыл половину срока.