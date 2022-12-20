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Ру Тат
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Происшествия
20 декабря 2022  19:39
Елена Саляхова

Осужденный за аферы экс-ректор КХТИ Дьяконов добился досрочного освобождения

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Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова о досрочном освобождении. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

Решение было принято на прошлой неделе. Прокуратура намерена его обжаловать. 

Напомним, что экс-ректор КХТИ стал главным фигурантом по делу об аферах с госконтрактами «Газпрома». Сумму ущерба оценили на 40 миллионов рублей. Дьяконов и его коллеги были осуждены тем же судом летом 2020 года, он получил семь лет и на сегодняшний день уже отбыл половину срока.

#условно-досрочное освобождение #КХТИ
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