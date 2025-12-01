Осужденный пожизненно «ангарский маньяк» получил еще 10 лет за два убийства

Суд приговорил Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», еще к 10 годам колонии особого режима за двойное убийство, совершенное в 2008 году. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к участку местности, расположенному на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора.

Пока одна из женщин сидела в салоне автомобиля, Попков накинул на шею девушке, находившейся на улице, веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, он вернулся к авто, вывел из него вторую женщину, после чего совершил ее убийство аналогичным способом.

Свою вину «ангарский маньяк» признал. Всего, по данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.