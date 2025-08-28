«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался еще в двух убийствах

Следователи предъявили Михаилу Попкову, известному как «ангарский маньяк», обвинение в совершении еще одного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к участку местности, расположенному на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора.

Пока одна из женщин сидела в салоне автомобиля, Попков накинул на шею девушке, находившейся на улице, веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, он вернулся к авто, вывел из него вторую женщину, после чего совершил ее убийство аналогичным способом.

Тогда предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление.

Свою вину «ангарский маньяк» признал. Таким образом, по данным следствия, на счету Михаила Попкова 89 жертв. Расследование уголовного дела продолжается.