Убийце Даши Максимовой в Казани апелляция оставила пожизненный срок

Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода оставил без изменений приговор Игорю Птицину, осужденному за убийство Даши Максимовой и других девушек. Об этом «Татар-информу» сообщила мать Даши Марина Максимова.

Игорь Птицин был приговорен к пожизненному сроку в октябре прошлого года. Верховный суд признал его виновным в трех убийствах девушек, в том числе Максимовой, и нападении еще на четверых. Все преступления произошли в районе Глубокого озера в Казани с 2009 по 2017 год.

Спустя месяц после вынесенного приговора Птицин и его адвокат решили обжаловать решение суда. Апелляционная жалоба была направлена в Нижний Новгород в ноябре прошлого года.

«Он настаивал на том, что он не убивал мою дочь. Якобы он себя оговорил. Процесс прошел сегодня. Верховный суд разобрался в уголовном деле в полном объеме. Решение, которое было принято, я считаю правильным», – уточнила Марина Максимова.

Выслушав доводы сторон, Нижегородский суд оставил приговор Птицину без изменений. Остаток жизни он проведет за решеткой.