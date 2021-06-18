Осужденная экс-судья из Казани просит заменить заключение на принудительные работы

Кировский суд Казани рассматривает ходатайство бывшей мировой судьи Эльмиры Зиганшиной. В 2019 году Верховный суд РТ приговорил ее к 4 годам лишения свободы за посредничество во взятке. Сейчас Зиганшина обратилась в суд с просьбой заменить остаток своего заключения принудительными работами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Зиганшина уже отсидела треть своего срока – 1 год и 9 месяцев, и теперь у нее появилось право ходатайствовать о смягчении наказания. Сейчас женщина отбывает срок в хозотряде казанского СИЗО-2.

Слушание по этому делу прошло 16 июня. Однако вынести решение суду не удалось. Защита Зиганшиной оспорила отказ Верховного суда РТ, который не предоставил ей отсрочку в отбывании наказания, пока ее младший ребенок не достигнет 14 лет.

«На время рассмотрения этой жалобы процесс отложили, следующее заседание назначено на 14 июля», – сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, сейчас Зиганшина проходит потерпевшей по другому делу и собирается подавать иск о возврате 5 млн рублей, которые сама же передала своему знакомому в надежде избежать наказания.

Ранее ИА «Татр-информ» сообщало, что Нижегородский апелляционный суд оставил без изменений ранее вынесенный Зиганшиной в Казани приговор.