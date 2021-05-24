В Казани стартовал суд по делу экс-инспектора ДПС о мошенничестве на 12 млн

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу бывшего старшего инспектора ГИБДД МВД по РТ Ильназа Ахметзянова. Мужчина обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

В 2016 году к Ахметзянову, который в тот момент работал инспектором ГИБДД, обратилась за помощью его знакомая – Айзиря Рахимова. Женщина проходила фигурантом дела о хищении средств транспортной компании. Она попросила Ахметзянова помочь ей избежать суда и вернуть часть изъятого имущества.

«В январе 2016 года Ахметзянов сообщил Рахимовой, что он сможет оказать содействие в передаче через него взятки в размере 7 млн рублей за не привлечение ее к уголовной ответственности и возврат изъятого у нее во время обыска имущества», - зачитал обвинение старший помощник прокурора Советского района Казани Равиль Абзалилов.

фото: Алина Файзрахманова

Однако Ахметзянов, как утверждает следствие, не собирался передавать деньги, а изначально рассчитывал оставить их себе. Женщина, поверив словам полицейского, частями передала ему 3,5 млн рублей. Ахметзянов настаивал, что для скорейшего решения вопроса, ему необходимо получить всю сумму, но женщина заявила, что больше денег у нее нет.

В 2017 году Ахметзянов пообещал аналогичную помощь Эльвире Зиганшиной, которая уже была осуждена за посредничество во взяточничестве мировой судье. Зиганшина через свою знакомую передала Ахметзянову 5 млн рублей. Автоинспектор пообещал ей, что передаст эти деньги должностным лицам, которые помогут ей избежать уголовного преследования. Однако и в этот раз Ахметзянов присвоил деньги.



Сегодня на суде Ахметзянов заявил, что виновным себя не считает. После оглашения обвинения суд объявил перерыв для обеспечения явки потерпевших по делу.

