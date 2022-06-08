Осудили водителя грузовика, который принял наркотики и задавил в Казани пешехода

В Казани вынесен приговор 34-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в конце октября прошлого года в Казани мужчина принял наркотики и сел за руль грузового рефрижератора. Выехав на улицу Ленская со стороны улицы Серова он влетел вначале в легковушку «Лада», а после сбил двоих пешеходов, один из которых скончался на месте. Мужчины в момент наезда оформляли ДТП.

Свою вину водитель признал. Суд назначил тему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани грузовик насмерть сбил мужчину, который оформлял на дороге ДТП.

