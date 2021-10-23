В Казани грузовик насмерть сбил мужчину, который оформлял на дороге ДТП

Страшная авария произошла накануне около половины двенадцатого ночи на улице Ленская под мостом у ДК «Химиков».

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, 34-летний водитель грузовой «ГАЗели» не выбрал безопасную скорость, не успел затормозить и врезался в двух 26-летних мужчин, которые остановились на дороге для оформления ДТП. После этого грузовичок откинуло на легковушки «Лада» и Volkswagen.

Фото: © очевидцы

В результате ДТП погиб 26-летний житель посёлка Осиново.

Фото: © очевидцы

«Также пострадал 26-летний житель Ульяновской области. Его с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в 7-ю горбольницу», – пояснили в пресс-службе ведомства.