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Ру Тат
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23 октября 2021  10:12
Полина Шевчук

В Казани грузовик насмерть сбил мужчину, который оформлял на дороге ДТП

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В Казани грузовик насмерть сбил мужчину, который оформлял на дороге ДТП

Страшная авария произошла накануне около половины двенадцатого ночи на улице Ленская под мостом у ДК «Химиков».

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, 34-летний водитель грузовой «ГАЗели» не выбрал безопасную скорость, не успел затормозить и врезался в двух 26-летних мужчин, которые остановились на дороге для оформления ДТП. После этого грузовичок откинуло на легковушки «Лада» и Volkswagen.

 

Фото: © очевидцы 

В результате ДТП погиб 26-летний житель посёлка Осиново.

 

Фото: © очевидцы 

«Также пострадал 26-летний житель Ульяновской области. Его с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в 7-ю горбольницу», – пояснили в пресс-службе ведомства.

#ДТП с погибшими #МВД по РТ #смертельное дтп #погиб водитель
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