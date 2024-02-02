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Происшествия 2 февраля 2024 12:10

Осудили мужчину, по вине которого в РТ 7-летний племянник упал с квадроцикла и погиб

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Прокуратура поддержала обвинение в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревали в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 12 августа прошлого года на территории фермы в Салаушском сельском поселении мужчина катал на квадроцикле своего 7-летнего племянника. Ребенок находился на пассажирском месте без шлема, в какой-то момент он упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде года исправительных работ.

#погиб ребенок
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