Ребенок погиб, упав с квадроцикла в РТ, родители пытались скрыть причину его смерти

В минувшую субботу в отделение полиции в Агрызском районе поступило сообщение из Красноборской больницы о гибели 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На месте родители объяснили полицейским, что их сын неудачно спрыгнул с крыши сарая и получил несовместимые с жизнью травмы.

Однако, при проверке были опрошены свидетели, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мальчик погиб в ДТП.

Как оказалось, в деревню Мадьяры на отдых выехали две семьи. Вечером 32-летний пьяный мужчина решил покатать на квадроцикле 8-летнего племянника. В какой-то момент мужчина потерял управление и квадроцикл перевернулся. Транспортное средство придавило мальчика, он скончался на месте от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителя задержали.