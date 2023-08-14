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Ребенок погиб, упав с квадроцикла в РТ, родители пытались скрыть причину его смерти
В минувшую субботу в отделение полиции в Агрызском районе поступило сообщение из Красноборской больницы о гибели 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
На месте родители объяснили полицейским, что их сын неудачно спрыгнул с крыши сарая и получил несовместимые с жизнью травмы.
Однако, при проверке были опрошены свидетели, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мальчик погиб в ДТП.
Как оказалось, в деревню Мадьяры на отдых выехали две семьи. Вечером 32-летний пьяный мужчина решил покатать на квадроцикле 8-летнего племянника. В какой-то момент мужчина потерял управление и квадроцикл перевернулся. Транспортное средство придавило мальчика, он скончался на месте от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителя задержали.
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