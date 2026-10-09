«За руль села сознательно»: в РТ судят девушку за смертельное ЧП с гидроциклом

В суде Зеленодольска началось рассмотрение дела 22-летней Екатерины Кирилушкиной: в июле она без прав на управление водным транспортом наехала на гидроцикле на сапборд с тремя мужчинами. Погиб один из них – музыкант Государственного оркестра Татарстана и кавер-группы BamBeat Виктор Севостьянов, у него остался 13-летний сын.





В суде Зеленодольска стартовало дело девушки, сбившей насмерть человека, катаясь на гидроцикле

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мой отец всему меня научил, мы часто проводили время вместе, мы были очень близки»

В суде Зеленодольска сегодня стартовало дело девушки, которая насмерть сбила мужчину, катаясь на гидроцикле по Волге недалеко от СНТ «Щурячий». Как выяснилось, Екатерина Кирилушкина прав на управление водным транспортом не имела. Катаясь, она наехала на сапборд, на котором находилось трое мужчин. Один из них – музыкант Государственного оркестра Татарстана, басист кавер-группы BamBeat, учитель гитары Виктор Севостьянов – погиб.

В суд сегодня явились представители потерпевших, пришла бывшая жена Виктора Севостьянова. Теперь она одна воспитывает их общего сына, после гибели бывшего супруга она лишилась и выплат по алиментам. Виктор Севостьянов принимал активное участие в жизни сына. Именно сын Севостьяновых проходит по делу в качестве потерпевшего.

«Я считаю, что наказание должно быть справедливым. Я не могу судить ее, этим должен заниматься суд. Екатерина должна нести ответственность за то, что села за руль гидроцикла. Хоть убийство и неумышленное, за руль она села сознательно», – сказала сегодня в суде Анастасия Севостьянова.

Ребенка в суд для дачи показаний вызывать не будут – сегодня в суде огласили его показания, его интересы в деле будет представлять мама.

«Мой отец постоянно покупал мне подарки, баловал меня. Он всему меня научил, мы часто проводили вместе время. Мы были очень близки. На данный момент я чувствую невосполнимую утрату», – огласили в суде показания 13-летнего сына Виктора Севостьянова.

Перед началом оглашения обвинения заместитель татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев заявил ходатайство об удалении СМИ из зала, сославшись на то, что обвинение содержит медицинскую тайну – причину смерти Севостьянова. Ходатайство поддержали и представители потерпевших. В результате журналист покинул зал суда на время оглашения обвинения.

Дело при этом осталось открытым, суд закрывать от СМИ его не стал, ограничив лишь доступ к обвинению.

Музыкант Государственного оркестра Татарстана, басист кавер-группы BamBeat, учитель гитары Виктор Севостьянов погиб 6 июля Фото: из соцсетей Виктора Севостьянова

«Попросила гидроцикл покататься»

После того как журналисту разрешили вернуться на рассмотрение открытого дела, выяснилось, что Екатерина Кирилушкина вину в случившейся трагедии признала. Из показаний свидетелей, которые зачитал государственный обвинитель, стало известно, что именно произошло в тот день.

6 июля Виктора Севостьянова пригласили на отдых коллеги из кавер-группы BamBeat. На природу они выбрались по случаю дня рождения одного из участников группы. В той же компании отдыхала и 22-летняя Екатерина Кирилушкина.

В какой-то момент трое мужчин, включая Севостьянова, отправились купаться. С собой они взяли сапборд, на который взобрались втроем. Один из товарищей сидел на носу сапборда, второй – на корме, а Севостьянов расположился посередине. В то же самое время к берегу приблизился еще один мужчина на гидроцикле. Он ехал в СНТ «Щурячий» на день рождения своей знакомой.

Екатерина Кирилушкина в этот момент стояла на берегу, она попросила владельца гидроцикла дать ей покататься, заверив, что управлять этой техникой умеет. Мужчина согласился и передал Екатерине жилет и ключи от гидроцикла.

Девушка выехала и влетела в сапборд с тремя товарищами. Сидевшие по краям смогли спрыгнуть, Севостьянов увернуться не успел. Первой обнаружила, что Севостьянов не всплыл, сама Кирилушкина. Она сообщила об этом остальным, втроем они начали нырять, пытаясь спасти Виктора.

Найти погибшего Севостьянова удалось только водолазам – через несколько часов в 80 метрах от берега на глубине в 6,5 метра.

Владелец гидроцикла получил административный штраф в 15 тысяч рублей за передачу управления тому, у кого не было прав. Он его уже выплатил.

Екатерина Кирилушкина свою вину полностью признает и, по словам адвоката, в настоящее время выплачивает близким погибшего моральный ущерб. По инкриминируемой статье Кирилушкину может ждать лишение свободы на срок до пяти лет или исправительные работы на тот же срок.