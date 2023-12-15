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Осудили чистопольца, который устроил смертельный пожар с двумя погибшими
Житель Чистополя признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Смертельный пожар произошел 2 марта. 33-летний нетрезвый мужчина на лестничной клетке двухэтажного дома на улице Ленина бросил на пол непотушенную сигарету, из-за чего случился пожар.
В результате отравления продуктами горения скончался на месте 58-летний мужчина. Еще три человека были госпитализированы. Один из них – 36-летний мужчина, умер спустя месяц.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.
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