Осудили чистопольца, который устроил смертельный пожар с двумя погибшими

Житель Чистополя признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Смертельный пожар произошел 2 марта. 33-летний нетрезвый мужчина на лестничной клетке двухэтажного дома на улице Ленина бросил на пол непотушенную сигарету, из-за чего случился пожар.

В результате отравления продуктами горения скончался на месте 58-летний мужчина. Еще три человека были госпитализированы. Один из них – 36-летний мужчина, умер спустя месяц.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.