Остин: США развернут на Ближнем Востоке THAAD и дополнительные ЗРК Patriot

Комплекс ПРО THAAD

Фото: Армия США

Соединенные Штаты из-за нового обострения на Ближнем Востоке перебросят в регион батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные зенитные ракетные системы Patriot. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

Соответствующее решение было принято после разговора министра с Президентом США Джо Байденом и обсуждения «недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил».

Развертывание дополнительных сил ПВО и ПРО должно «укрепить региональные усилия по сдерживанию», стать частью усилий по укреплению позиций Штатов на этом театре и оказать помощь в защите Израиля.

В связи с этим Остин напомнил, что до этого США перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосцы «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Р. Форд».

Кроме того, по словам главы Пентагона, он распорядился подготовиться к отправке в регион дополнительных войск «на случай непредвиденных обстоятельств», это может произойти «в случае необходимости». В июне на Ближнем Востоке было размещено более 30 тыс. американских военнослужащих.

Upd. (8.51): Ранее, 7 октября, боевики радикального движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли около 1,4 тыс. человек, более 200, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники (освобождены пока только двое граждан США).

В ответ Армия обороны Израиля стала наносить удары по сектору Газа и начала подготовку к наземной операции. В Вашингтоне опасаются, что вооруженное противостояние может разрастись, если в него вмешаются Иран и связанное с ним радикальное шиитское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства для разрешения конфликта.