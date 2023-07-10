Остап, Ахмад, Грета и Северия оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 3 по 9 июля, жители столицы Татарстана своим детям.

Самыми редкими среди мужских имен оказались Остап, Ахмад, Раиф и Елисей. А наименее распространенными именами девочек были Эльсана, Грета, Иделия и Северия.

Чаще всего родители мальчиков давали им такие имена, как Максим, Артур, Егор и Камиль. Наиболее популярными среди женских имен на прошлой неделе стали Ева, Азалия, Милана и Ясмина.

Всего в Казани за семь дней родились 443 ребенка: 230 девочек и 213 мальчиков. Кроме того, за этот период вступили в брак 344 пары, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что автор ролика о «татарском гостеприимстве» выпустила новое видео про татарские имена.