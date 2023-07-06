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Культура 6 июля 2023 11:22

Автор ролика «татарское гостеприимство» выпустила новое видео про татарские имена

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Новым музыкальным роликом поделилась со своими подписчиками в соцсетях автор видео про татарское гостеприимство, блогер из Удмуртии Виктория Касимова.

Очередную запись девушка посвятила «простым татарским именам». В публикации блогер отметила, что текст ей пришлось учить три дня. Автором стихов выступил супруг девушки Касимов Рамиль.

Напомним, опубликованное ранее Викторией видео о гостеприимстве родственников супруга из Татарстана стало популярным в соцсетях. По словам девушки, клип был снят во время ее первого посещения столицы Татарстана.

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