Автор ролика «татарское гостеприимство» выпустила новое видео про татарские имена

Новым музыкальным роликом поделилась со своими подписчиками в соцсетях автор видео про татарское гостеприимство, блогер из Удмуртии Виктория Касимова.

Очередную запись девушка посвятила «простым татарским именам». В публикации блогер отметила, что текст ей пришлось учить три дня. Автором стихов выступил супруг девушки Касимов Рамиль.

Напомним, опубликованное ранее Викторией видео о гостеприимстве родственников супруга из Татарстана стало популярным в соцсетях. По словам девушки, клип был снят во время ее первого посещения столицы Татарстана.