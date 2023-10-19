Останина раскритиковала инициативу омбудсмена Татарстана о запрете веганства для детей

С критикой отнеслась к инициативе детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о законодательном запрете веганства и сыроедства для детей в России председатель комитета Госдумы РФ по семье Нина Останина.

Она отметила, что нет официального документа, разрешающего детское веганство, поэтому и запретить его нельзя. Также Останина поставила под сомнение соблюдение такого законопроекта со стороны контролирующих ведомств.

«Как омбудсмен предлагает проверять каждодневное меню этой семьи? Приходить, заглядывать в тарелки, в холодильник… Это только вызовет негативное отношение родительского сообщества, оно и так уже напряжено всеми этими пугалками. Неплохо было бы предложить механизм реализации, я его не вижу», – отметила депутат.

Затрагивая тему детского здоровья, Останина посоветовала омбудсменам и педиатрам проводить с родителями просветительскую работу, а не вмешиваться в дела семьи.