Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить вегетарианство для несовершеннолетних
С предложением рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних обратилась к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
В беседе с журналистом RT, омбудсмен рассказала, что у вегетарианцев образуется дефицит важных для формирования и обеспечения функционирования опорно-двигательного аппарата витаминов В12 и D. Также возникает дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода – необходимых для здорового развития ребенка.
Волынец отметила, что в России нет закона, накладывающего ответственность на родителей за принуждение детей к вегетарианству и сыроедению без соответствующих рекомендаций врача, так как такие виды диет не признаны опасными для жизни и здоровья.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»