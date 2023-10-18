Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить вегетарианство для несовершеннолетних

Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С предложением рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних обратилась к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

В беседе с журналистом RT, омбудсмен рассказала, что у вегетарианцев образуется дефицит важных для формирования и обеспечения функционирования опорно-двигательного аппарата витаминов В12 и D. Также возникает дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода – необходимых для здорового развития ребенка.

Волынец отметила, что в России нет закона, накладывающего ответственность на родителей за принуждение детей к вегетарианству и сыроедению без соответствующих рекомендаций врача, так как такие виды диет не признаны опасными для жизни и здоровья.