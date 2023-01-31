Политика США в отношении России привела мир к грани ядерного конфликта, счет идет уже на «наносекунды», заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Вероятность ядерной войны с Москвой Вашингтон увеличивает уже более 20 лет, написал он в статье на своем сайте.

По мнению Робертса, приближение к ядерному конфликту началось после того, как экс-президент Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с Россией. Следующие лидеры страны отменили все документы об укреплении доверия между странами. «Инициированные Америкой провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», – написал Робертс.

Он также обвинил западных политиков в том, что будучи «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми», они уверены, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну», и призвал арестовать военных планировщиков страны, ответственных за текущую ситуацию.

Напомним, 24 января стрелки символических «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Это решение было принято в основном из-за противостояния на Украине и вокруг нее.