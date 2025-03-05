«Особый показ»: жены и дочери бойцов СВО вышли на подиум в Альметьевске

В Альметьевске состоялся модный показ «Магия стиля», приуроченный к годовщине открытия Фабрики креативных процессов. Главными героинями вечера стали жены и дочери бойцов специальной военной операции, которые впервые попробовали себя в роли моделей.

По замыслу организаторов, этот показ должен был стать демонстрацией не только одежды, но и силы и единства. Каждая деталь нарядов – от вручную сшитых платьев до изящных кокошников – призвана была подчеркнуть русский дух и красоту традиций.

«Очень важно проводить такие мероприятия, особенно для женщин, которые сейчас без мужчин. Наши мужья воюют, а кто-то уже потерял самого близкого человека. Такие выходы помогают не замыкаться в себе, чувствовать поддержку», – пояснила участница показа Стелла Егорова.

На сцене вместе с мамами вышли и их дочери. Среди них – Ирина Бондарева, для которой, по ее словам, участие в показе стало возможностью отвлечься от тревожных мыслей и зарядиться позитивной энергией.

«Прикольно, мне нравится! Мы долго ждали, одевались, смотрели», – поделилась впечатлениями Ирина.

Организатор показа, модельер Диляра Прохорова, призналась, что хотела порадовать женщин и создать для них момент радости перед 8 Марта. «Я знаю, что они круглосуточно заняты в штабе, делают свечи, готовят посылки для своих мужей. Хотелось внести свой вклад и подарить им немного красоты», – сказала она.

В этот вечер на сцену вышли около 20 женщин и детей. Репетиции длились три дня, а наряды они примерили только перед самым выходом. Помимо показа, зрителей ждал отчетный концерт проекта «Голос Фабрики», в котором приняли участие 50 человек.

Члены семей военнослужащих рассказали, что этот вечер стал для них важным событием – возможностью почувствовать себя особенными, ощутить поддержку и передать частичку радости своим близким.

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Материал подготовлен при участии Маргариты Трегубенко.