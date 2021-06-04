Основные блоки стартового стола на Восточном установят в конце лета — начале осени

ПСО «Казань» приступит к установке основных блоков стартового стола на космодроме Восточный в конце лета — начале осени. Об этом, отвечая на вопрос журналиста ИА «Татар-информ», на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В конце лета и начале сентября будем ставить основные стартовые блоки пускового стола», — рассказал Рогозин.

Помимо этого, глава Роскосмоса заявил, что у госкорпорации нет претензий к ПСО «Казань», выполняющей работы по строительству космодрома Восточный.