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Ру Тат
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4 июня 2021  15:26
Розалия Хайруллина

Основные блоки стартового стола на Восточном установят в конце лета — начале осени

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ПСО «Казань» приступит к установке основных блоков стартового стола на космодроме Восточный в конце лета — начале осени. Об этом, отвечая на вопрос журналиста ИА «Татар-информ», на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. 

«В конце лета и начале сентября будем ставить основные стартовые блоки пускового стола», — рассказал Рогозин.

Помимо этого, глава Роскосмоса заявил, что у госкорпорации нет претензий к ПСО «Казань», выполняющей работы по строительству космодрома Восточный.

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