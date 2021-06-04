Глава Роскосмоса: Претензий к работе ПСО «Казань» у нас нет

У государственной корпорации «Роскосмос» нет претензий к работе ПСО «Казань», которое занимается строительством космодрома Восточный. Об этом на полях ПМЭФ-2021 в ответ на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«ПСО „Казань“ работает нормально, у нас к ним нет претензий. В конце лета и начале сентября будем ставить основные стартовые блоки пускового стола», - объяснил он.

Ранее стало известно, что ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» подало иск к ПСО «Казань» в Арбитражный суд Москвы. Учреждение потребовало от подрядчика 14,6 млн рублей. В январе 2021 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральному казначейству проверить, как расходуются деньги по контракту с ПСО «Казань».