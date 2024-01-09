Основной причиной пожаров в новогодние праздники стало неосторожное обращение с огнем

Основной причиной пожаров, случившихся в новогодние праздничные дни в Татарстане, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

«Основные причины: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей — 20 пожаров, или 23,0% от общего количества, неосторожное обращение с огнем — 30 пожаров (34,5%), нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — 22 пожара (25,3%)», — перечислил спикер.

Всего в новогодние праздники, в период с 30 декабря 2023 по 9 января 2024 года, в Татарстане зарегистрировали 87 пожаров, на которых погибли пять человек, а еще семь пострадали.