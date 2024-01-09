За новогодние праздники в Татарстане зафиксировали 87 пожаров

В новогодние праздничные дни, с 30 декабря по 9 января, в Татарстане зарегистрировали 87 пожаров, на которых погибли пять человек, а еще семь были травмированы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отмечаю снижение количества пожаров на 32,6%, количества погибших людей — на одного человека, или 16,7%, травмированных — на пять человек, или 41,7%», — отметил спикер.

По словам Трущина, основное количество пожаров — 59, или 67,8% от общего количества — произошли в жилом секторе. Среди них — 35 пожаров в надворных постройках, 15 в частных домах, девять в многоквартирных жилых домах и два в садовых домах.