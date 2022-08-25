Минзем РТ: «Дефицит земель для многодетных наблюдается в Казани и Набережных Челнах»

Нехватку земельных участков для многодетных семей, долги по ЖКУ у детей-сирот и сложности оформления земли под кладбища обсудили сегодня на заседании коллегии Минземимущества РТ. Какие решения были предложены для решения проблем – в репортаже «Татар-информа».

Артур Галиев рассказал, что в республике более 25,8 тыс. многодетных семей не обеспечены землями и ожидают их предоставления Фото: mzio.tatarstan.ru

«На сегодня резерв по всей республике составляет 4 тыс. участков»

Первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев рассказал, что в республике более 25,8 тыс. многодетных семей не обеспечены землями и ожидают их предоставления. «Вынуждены констатировать снижение процента обеспеченности участками в некоторых районах», – заявил он.

Так, в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском, Зеленодольском, Кукморском, Бавлинском, Лаишевском, Высокогорском, Арском и Нижнекамском районах показатель предоставления земельных участков не достигает 80%. В Балтасинском, Тукаевском, Заинском и Алексеевском районах план выполнен на 80-90%.

«Показатель от 90 до 99% обеспечен в 21 районе. Есть районы с хорошими показателями с начала реализации программы», – отметил Галиев.

В частности, Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Мамадышский, Мензелинский, Нурлатский, Рыбно-Слободский и Спасский районы обеспечили многодетных семей землями на 100%.

«В этом году предоставлено около 1,7 тыс. участков. На сегодня резерв по всей республике составляет 4 тыс. участков. Понятно, что это не позволит покрыть потребности включенных в списки многодетных семей», – подчеркнул первый замминистра.

По его словам, самый большой дефицит земельных участков наблюдается в Казани и Набережных Челнах. «71% дефицита приходится на эти города. Вызывает опасение низкий процент в Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске, Зеленодольске, Бавлах и Бугульме», – добавил докладчик.

«На сегодня резерв по всей республике составляет 4 тыс. участков. Понятно, что это не позволит покрыть потребности включенных в списки многодетных семей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Галиев напомнил, что федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно определять условия бесплатного предоставления земель многодетным семьям. «В республике никогда не было ограничений по предоставлению, в списки включались все многодетные семьи, в том числе приезжие», – заметил он.

Однако в июле парламентарии Татарстана поддержали изменения в Земельном кодексе республики. Законом установлены два критерия по выделению земель – нуждаемость в улучшении жилищных условий и определение срока проживания на территории Татарстана. «Это пятилетний срок. Но нововведения не коснутся тех, кто уже стоит в очереди. Закон вступит в силу завтра», – сказал первый замминистра.

В Татарстане на сегодняшний день 69,6 тыс. многодетных семей включены в списки на предоставление земельных участков. Более 43,7 тыс. семей уже получили в собственность земли, что составляет 66%.

«Сейчас используется практика по взысканию задолженности в судах. Управляющая компания подает в суд на министерство как на собственника этих помещений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас используется практика по взысканию задолженности в судах»

Артур Галиев отметил, что проблема, с которой столкнулось ведомство, – задолженность по жилищно-коммунальным услугам у детей-сирот. На данный момент она достигла 51,6 млн рублей. «В 31 районе задолженность – менее 1 млн рублей. В пяти районах – от 1 до 2 млн рублей», – рассказал спикер.

В число антилидеров попали четыре муниципальных образования, где общая сумма долгов составляет 39,3 млн рублей. Это Казань, Набережные Челны, Нижнекамский и Зеленодольский районы.

«Сейчас используется практика по взысканию задолженности в судах. Управляющая компания подает в суд на министерство как на собственника этих помещений. Такая негативная тенденция в этом году у нас прослеживается. Просим глав еще раз обратить внимание не необходимость комплексной работы совместно с органами опеки, Министерством образования и науки», – заявил первый замминистра земельных и имущественных отношений.

Ранее проблему задолженности по оплате детьми-сиротами услуг ЖКХ затронул Президент Татарстана Рустам Минниханов. Для ее решения на Республиканском августовском совещании работников образования он попросил глав районов помочь таким детям с трудоустройством и сопровождать их в дальнейшем.

Минземимущество Татарстана с 2013 по 2021 год приобрело 3,3 тыс. жилых помещений. Все они были предоставлены детям-сиротам по договорам найма. «За первое полугодие спецжилфонд дополнен 132 жилыми помещениями в пяти муниципальных образованиях. По остальным контракты заключены. Сейчас идет приемка квартир, – сообщил Галиев. – 91 жилое помещение, приобретенное в 2017 году, исключено из спецжилфонда для последующей приватизации».

В этом году министерство приобрело 600 помещений для детей-сирот. По словам докладчика, самое большое количество пришлось на Казань. Так, в Казани приобретено 420 жилых помещений, Набережных Челнах и Кукморском районе – по 10, Лаишевском – 72, Лениногорском – 1, Нижнекамском – 27, Нурлатском – 6, Сабинском – 4, Тукаевском – 12 и Чистопольском – 38.

Галиев подчеркнул, что нерешенной остается проблема расположения кладбищ на землях лесного фонда, несмотря на то что несколько районов собрали материалы, необходимые для перевода земель Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По 176 земельным участкам под кладбищами оформление не завершено»

Артур Галиев озвучил еще одну проблему, которая пока до конца не решена в республике. Речь идет об оформлении земельных участков под кладбищами. «С 2016 года работа ведется, и до сих пор она не завершена. Всего в республике 3,6 тыс. кладбищ, под ними 4,2 тыс. участков. На сегодня оформлено 96%, по 176 участкам оформление не завершено», – рассказал спикер.

Из неоформленных земельных участков 55 находятся на землях лесного фонда и 54 – на частных землях. По 27 участкам проводятся кадастровые работы, еще по 27 землям требуется доработка генпланов. По 13 участкам готовятся документы на перевод категории.

«С начала этого года 22 участка уже перевели. Шесть муниципальных районов завершили оформление земельных участков – Арский, Буинский, Заинский, Пестречинский, Сармановский, Черемшанский. В 37 районах есть ряд проблем, которые препятствуют завершению работ», – отметил первый замминистра земельных и имущественных отношений.

Галиев подчеркнул, что нерешенной остается проблема расположения кладбищ на землях лесного фонда, несмотря на то, что несколько районов собрали материалы, необходимые для перевода земель.

Артур Галиев озвучил еще одну нерешенную проблему – оформление земельных участков под кладбищами Фото: mzio.tatarstan.ru

«Они упираются в бюрократические процедуры, связанные с согласованием определенными ведомствами. И, к сожалению, у нас на сегодня ни одного перевода по лесу нет по стандартной процедуре, установленной законодательством России. Что касается кадастровых работ, то речь идет об участках, границы которых не уточнены. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью уточнения исходных участков. Далее – это земли юридических и физических лиц. Здесь пока особой динамики нет», – констатировал он.

Докладчик добавил, что по 27 участкам, где требуется внесение изменений в документы территориального планирования, работы давно начаты. Но из-за отсутствия финансирования некоторые районы до сих пор не могут ее закончить.