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Основателя «Group-IB» Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене
Основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии за госизмену, сообщает РИА Новости.
«Основателя компании Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене. Защита бизнесмена сообщала, что вину он не признает», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя «Group-IB» Илью Сачкова к 18 годам колонии.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела о государственной измене, как и большинство таких расследований, засекречены.
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