Прокурор запросил для основателя «Group-IB» Ильи Сачкова 18 лет колонии

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя «Group-IB» Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.

Основателя международной компании в сфере информационной безопасности «Group-IB» заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела о государственной измене, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, основатель компании подтвердил в Мосгорсуде, что не признает вину.

Приговор Сачкову огласят 26 июля, сообщает РИА Новости.