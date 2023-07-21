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Прокурор запросил для основателя «Group-IB» Ильи Сачкова 18 лет колонии
Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя «Group-IB» Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.
Основателя международной компании в сфере информационной безопасности «Group-IB» заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела о государственной измене, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, основатель компании подтвердил в Мосгорсуде, что не признает вину.
Приговор Сачкову огласят 26 июля, сообщает РИА Новости.
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