Основатель «Вагнера» Пригожин: После признания «преступниками» мы стали коллегами с США

Когда США объявили ЧВК «Вагнер» значимой транснациональной преступной организацией, они стали «коллегами». Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Наконец-то теперь ЧВК „Вагнер“ и американцы — коллеги, — говорится в сообщении в телеграм-канале. — Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов“».

Ранее в США объявили, что классифицировали «Группу Вагнера» как транснациональную преступную организацию, а также добавили, что введут против нее новые санкции.