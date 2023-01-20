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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  23:43

Основатель «Вагнера» Пригожин: После признания «преступниками» мы стали коллегами с США

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Когда США объявили ЧВК «Вагнер» значимой транснациональной преступной организацией, они стали «коллегами». Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Наконец-то теперь ЧВК „Вагнер“ и американцы — коллеги, — говорится в сообщении в телеграм-канале. — Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов“».

Ранее в США объявили, что классифицировали «Группу Вагнера» как транснациональную преступную организацию, а также добавили, что введут против нее новые санкции.

#спецоперация #США
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