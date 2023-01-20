Белый дом назвал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Соединенные Штаты планируют ввести на следующей неделе новые санкции против ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби сообщает ТАСС.

«Министерство финансов квалифицирует „Вагнер“ как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками», — заметил он.

Исходя из этого, Штаты планируют ввести новые ограничения против ЧВК, а также «их системы поддержки на нескольких континентах».