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Основатель Mega Ким Дотком: Надо поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации
Основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, высказал мнение, что нужно поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации в мире. Об этом передает РИА Новости.
«Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации, – рассуждает предприниматель. – Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно — некоторое количество золота».
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отмечала, что на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, может пройти обсуждение решения о создании независимой платежной системы объединения. Ранее она уже анонсировала возможное появление расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.
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