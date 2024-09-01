Основатель Mega Ким Дотком: Надо поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации

Основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, высказал мнение, что нужно поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации в мире. Об этом передает РИА Новости.

«Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации, – рассуждает предприниматель. – Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно — некоторое количество золота».

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отмечала, что на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, может пройти обсуждение решения о создании независимой платежной системы объединения. Ранее она уже анонсировала возможное появление расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.