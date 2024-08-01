Матвиенко: На саммите в Казани обсудят создание платежной системы БРИКС

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На саммите БРИКС в Казани может пройти обсуждение решения о создании независимой платежной системы объединения. Возможно, данное решение даже будет принято. Об этом рассказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что в октябре на саммите глав государств [БРИКС] в Казани — то, что это будет рассматриваться, точно — но, возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать», — отметила Матвиенко.

Она сказала, что процесс уже не теоретический, а практический. Ранее она уже анонсировала возможное появление расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.