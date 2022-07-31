Основатель «Царьграда» представил в Казани свою первую книгу «Империя»

Основатель телеканала «Царьград», заместитель главы Всемирного Русского народного собора представил Константин Малофеев представил свою первую книгу «Империя» во время пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной пребыванию мощей преподобного Сергия Радонежского в Казани.

По словам Малофеева, эта книга о противостоянии двух цивилизаций: цивилизации чести, коей представляется российская цивилизация, где главными людьми и героями являются люди долга – люди армии и церкви –, и цивилизации денег. Здесь героями являются олигархи списков Forbes и звезды шоу-бизнеса.

«Я написал эту книгу, потому что я человек православный, верующий, но при этом ещё инвестиционный банкир с 20-летним стажем. Поэтому я очень хорошо знаю, как устроена та цивилизация. Это человеческая история о противостоянии этих двух начал», – добавил основатель «Царьграда».

По шуточному признанию Константина Малофеева, это его первая и последняя книга.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского прибыл в Татарстан.