Основатель «Царьграда» Константин Малофеев признался, что наполовину татарин

Основатель телеканала «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время пресс-конференции в «Татар-информе» заявил, что русский и татарский народ должны вместе решать различные межнациональные конфликты и скандалы, кто бы за ними ни стоял, чтобы никогда не давать возможность усомниться в русско-татарской дружбе.

«Я говорю это не понаслышке, потому что у меня папа русский, мама татарка. Я не родился бы, если бы не было этого братства, этой любви между народами», – признался Малофеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев представил в Казани свою первую книгу «Империя».