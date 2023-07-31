Цены пошли в рост: туристы и слабеющий рубль разогнали инфляцию в Татарстане

В июне показатель инфляции в Татарстане ускорился до 2,2%, хотя еще в мае составлял мизерные 0,9%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вне инфляционного тренда

Годовая инфляция в Татарстане вписалась в общефедеральный тренд и перешла от снижения к росту. В июне, как следует из данных Национального банка РТ, показатель ускорился до 2,2%, хотя еще в мае составлял мизерные 0,9%.

Темпы роста цен все еще ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (ПФО), где инфляция разогналась до 2,7%, и по России – 3,3%.

Причем еще только в феврале инфляция в Татарстане составляла 10,7%, но уже в марте рухнула до 1,9%, в апреле – до 1,1%, а в мае – почти до нуля. Такого «чуда» не наблюдалось в республике по крайней мере с 2012 года – с этого периода архивные данные о динамике ценового давления доступны на сайте Нацбанка Татарстана. Правда, все эти цифровые рекорды, хоть и выглядели фантастикой, объяснялись единственной и вполне прозаической, точнее «математической», причиной – в регуляторе ее называли «эффектом сравнительной базы». То есть очень высокими темпами роста цен, которые фиксировались годом ранее на фоне введения западных санкций.

Экспертам было очевидно, что красивая картинка не будет долго радовать. И сам ЦБ предупреждал, что уже с мая из расчета годовой инфляции начнут выходить очень низкие значения приростов цен мая – сентября 2022 года, «когда происходила коррекция после весеннего скачка». А значит, в ближайшие месяцы будет наблюдаться «стабильное ускорение инфляции».

В мае Банк России констатировал, что инфляция перешла к росту, «закончив понижательную тенденцию». Но Татарстан, как «стойкий оловянный солдатик», удерживал позиции и держался вне тренда. Регулятор это объяснял увеличением в регионе предложения ряда продовольственных товаров, снижением издержек производителей некоторых продуктов питания и, конечно, все там же «эффектом высокой сравнительной базы прошлого года» – в мае 2022-го показатель в республике поднимался аж до 18%.

Но все хорошее когда-то заканчивается, и в июне неизбежное случилось – рост цен ускорился. Кстати, «Татар-информ» прогнозировал это месяц назад.

Цены на продовольствие, остававшиеся в зоне дефляции в апреле и мае, в июне перешли в зону роста – до 0,18% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цены на продукты и непродовольственные товары – в зоне дефляции

Как объяснили на этот раз в Нацбанке РТ, к ускорению годового роста цен в республике в июне «привели ослабление рубля, повышение спроса на ряд непродовольственных товаров и увеличение туристического потока в регион».

При этом, что интересно, в июне, как и месяцем ранее, и на продовольственные, и на непродовольственные товары в Татарстане снова была зафиксирована дефляция, пусть и символическая, – 0,15% и 0,09% соответственно (в мае – 1,46% и 1,4%).

В случае с продуктовой розницей это продолжается второй месяц подряд, а с непродовольственной – с марта. И ситуация в Татарстане в этом плане снова отличается от общероссийской, где цены на продовольствие, остававшиеся в зоне дефляции в апреле и мае, в июне перешли в зону роста (до 0,18%), а на непродовольственные товары продолжили расти второй месяц подряд (на 0,99% вместо 0,16% в мае).

По данным Нацбанка РТ, в продуктовой рознице июньскую динамику определили «преимущественно смещение сезонности и увеличение доли более дорогой импортной продукции в продаже». Так, из-за ослабления рубля в начале лета подорожали импортные овощи, а их доля на рынке выросла – «в связи с постепенным исчерпанием запасов прошлогоднего урожая отечественных овощей». Как следствие, замедлилось годовое снижение цен на картофель и свеклу.

В июне тепличная продукция так же дешевела, как в мае, но уже не столь быстро Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А вот сезонное удешевление огурцов случилось раньше – в мае, и в большем, чем год назад, размере – за счет увеличения производства. Поэтому в июне тепличная продукция так же дешевела, но уже не столь быстро. «В итоге из-за сдвига сезонности рост цен на огурцы в годовом выражении ускорился», – объяснили в регуляторе.

Третий месяц подряд дешевеют в Татарстане масло и жиры (до 6,4%), молоко и молочные продукты (на 2,2%), а также чай, кофе и какао (на 5,2%).

Зато замедлилась динамика снижения цен на сахар – с двузначных значений в предыдущие месяцы до 7%. Четвертый месяц подряд продолжают дешеветь макароны и крупы. В июне цены на них снизились на 16,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Выросли в июне цены на яйца, а также на мясные продукты. В ЦБ, кстати, объясняли, что в последнем случае на динамике «отразились неблагоприятная эпизоотическая ситуация с птицей и удорожание кормов вслед за оптовыми ценами на зерно».

В мае цены на стройматериалы были ниже на 13,8%, чем годом ранее, в июне – на 10,6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовое снижение цен на стройматериалы замедлилось

Стабильное, пусть и мизерное, июньское снижение цен на непродовольственные товары в Нацбанке Татарстана объяснили ростом спроса «на ряд товаров». На оптовом рынке топлива цены в июне обновляли исторические рекорды, что, естественно, разгоняло и розницу. В Татарстане бензин и дизтопливо в июне подорожали на 3,8.

Что касается загадочного «ряда товаров», то тут все тоже очевидно. Растущий спрос на легковые автомобили при ограниченном предложении на авторынке ускорял рост цен на новые отечественные машины и замедлял «годовое снижение цен на подержанные иномарки». Переведем с центробанковского языка – цены росли на все машины. Плюс на стоимость повлияла информация о повышении утилизационного сбора.

На фоне растущих объемов жилищного строительства, в том числе индивидуального, реализации крупных инфраструктурных проектов возрос спрос на строительные материалы. «Это привело к замедлению годового снижения цен на стройматериалы в целом и на пиломатериалы в частности», – отметили в регуляторе.

В мае цены на стройматериалы были ниже на 13,8%, чем годом ранее, в июне – на 10,6%. То есть – дешевеют, но медленнее, чем раньше. Причем эта группа товаров остается в зоне дефляции в Татарстане с июля прошлого года!

Дешевеют мебель, компьютеры, средства связи. Растут цены на одежду и белье, моющие и чистящие средства, медицинские товары.

В Банке России отмечают, что важным фактором, временно сдерживающим рост цен, все еще остаются сформированные большие запасы импортных непродовольственных товаров длительного пользования.

Девальвация рубля больше всего сказалась на стоимости зарубежных туров и ценах на автомобили. Но «по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме», – считают в регуляторе.

Рост числа туристов привел к росту цен на услуги гостиниц и экскурсии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вырос туристический поток в Татарстан и цены на гостиницы

Услуги в Татарстане, напротив, продолжали дорожать. Инфляция в этом секторе достигла 9,4%, в целом по России – 11%. Динамику в ЦБ связали «с недостаточным предложением на фоне растущих зарплат и значительного увеличения импортных издержек».

В Нацбанке и раньше объясняли рост цен в услугах растущим интересом россиян к внутреннему туризму. В июне преимущественно причины не изменились: «Из-за ограниченного числа доступных направлений зарубежных поездок вырос туристический поток в Республику Татарстан. Это повысило спрос на экскурсионное обслуживание и увеличило заполняемость гостиниц. В результате в июне по сравнению с маем годовой прирост цен на услуги гостиниц и экскурсии увеличился». В последнем случае – на 23% после почти 15% в мае.

Впрочем, семимильными шагами растет и стоимость услуг в сфере зарубежного туризма: в июне – на 55,5%, после 51% в мае. И это, пожалуй, еще одна причина ценовых рекордов в сегменте услуг в целом.

При этом в среднем по России в июне темп удорожания услуг туризма и пассажирского транспорта немного замедлился, поскольку им «свойственна повышенная волатильность вследствие сокращения в последний год предложения, а также в результате изменений в методологии наблюдения».

В ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики»

Ценовое давление будет нарастать, прогнозирует регулятор. «В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», – сообщил Банк России.

О рисках дальнейшего разгона инфляции на недавнем совещании по экономическим вопросам заявил и Президент России Владимир Путин: «Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса».

«Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. Здесь ведущая роль отводится Правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее», – заявил Путин.

По мнению главы России, важно обеспечить баланс спроса и предложения. Правительство должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 5,3%. Но в Банке России пока остаются верны своей мантре: «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Впрочем, для того, чтобы цель была достигнута, в регуляторе не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки. В июле ставка уже была повышена с 7,5% до 8,5% годовых после длительной паузы. И, вероятно, этой палочкой-выручалочкой ЦБ при необходимости воспользуется еще не раз, чтобы миссия не оказалась невыполнимой.