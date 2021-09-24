«Ощущение, что не зря занимаюсь театром»: Казань подвела итоги фестиваля «Поколение Next»

Главный режиссер выступившего инициатором Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение NEXT» Казанского ТЮЗа Радион Букаев, подводя итоги мероприятия, на церемонии награждения лауреатов и победителей, уверенно констатировал, что у отечественного театра большое будущее.

«Сто двадцать заявок со многих концов страны — у меня было полное ощущение, что я не зря занимаюсь театром. У театра после просмотренных мной спектаклей большое будущее, и вы являетесь тем самым будущим. Это прекрасно! Это до слез. Спасибо вам!» — сказал он как председатель экспертного жюри фестиваля, обращаясь к его юным участникам.

Главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев назвал участников фестиваля будущим российского театра Фото: © Михаил Захаров

Победителями жюри назвало четыре коллектива. Их постановки отмечены экспертами в номинации «Лучший спектакль», а участники получили денежные призы. С 20 по 22 сентября все спектакли-победители можно было бесплатно посмотреть на сцене Казанского ТЮЗа.

Лучшими работами «Поколения NEXT-2021» признаны спектакль «Алиса в стране чудес» Творческой лаборатории ТеатRoom из города Петрозаводска, постановка «Искренность» студии творческого и ментального развития «Ихлас» из Казани, спектакль «Аистенок и пугало» образцового театра кукол «Родничок» из города Гусиноозерска в Бурятии и сразу два спектакля молодежного театрального центра «Космос» и театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени — форум-театр Error 404 и спектакль «Пусть всегда они танцуют».

Фото: © Михаил Захаров

Кроме того, эксперты фестиваля отметили лауреатов еще в 12 номинациях: за лучшее художественное оформление спектакля, за лучший спектакль оригинального жанра, за лучшую постановку на философскую тему и так далее. География фестиваля, который впервые состоялся в 2019 году и уже через два года, после вызванного пандемией затишья, смог стать всероссийским, достаточно широка. Помимо отдаленных российских регионов, заявки на участие отправляли коллективы из Казахстана и Беларуси — правда, в число отмеченных дипломами они в этом году не вошли.

Лучшим актерским ансамблем стал театр «Маска» из Магнитогорска, лучшей актерской работой признана постановка театральной студии «Гримаски» из Омска, а за лучшее музыкальное оформление спектакля приз достался гимназии «Арт-Этюд» из Екатеринбурга. Участником и лауреатом фестиваля стал и семейный музыкальный театр «Мечты» из села Озерецкое Московской области, а театральная студия «Новая сцена» из Переславля-Залесского увезла с собой награду за лучшее композиционное решение спектакля.

Коллективы-победители Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение NEXT» Фото: © Михаил Захаров

Одной из самых важных наград — за лучшую режиссуру — удостоен театральный коллектив «Пилигримы» из Перми. Лучший спектакль на социальную тему, по мнению жюри, представила «Новая студия» Алексея Тетюева из Челябинска, а детская театральная школа из Мурманска победила в номинации «Лучшая хореография в спектакле». Приз зрительских симпатий достался театральному кружку «В гостях у сказки» из города Шуи в Ивановской области.

Директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева заверила, что фестиваль «Поколение NEXT» будет проводиться и в дальнейшем Фото: © Михаил Захаров

«Мы для того и делаем этот фестиваль — чтобы было как можно больше прекрасных замечательных детских театральных коллективов по всей России, чтобы как можно больше возможностей имели с вами работать, через вас воплощаться замечательные, прекрасные педагоги. Спасибо руководителям тех учреждений, которые дали вам возможность работать. А кто-то проделал очень большую дорогу. Сегодня на сцене коллективы, так случилось, из самых дальних точек — это Карелия, Петрозаводск, это маленький город Гусиноозерск в Бурятии, это Тюмень. Спасибо всем, что этот праздник получился, удался! И мы будем продолжать! Это еще только первый всероссийский фестиваль», — подвела итоги театрального события директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.